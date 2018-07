Ora dopo ora, l’attesa cresce. Ancora pochi giorni, poi Cristiano Ronaldo sarà presentato come nuovo giocatore della Juventus. Un’eccitazione se possibile crescente. In giornata intanto il portoghese ha lasciato la Grecia e il resort di Costa Navarino dove si è compiuto il matrimonio suggellato con Andrea Agnelli. Destinazione Madrid. Nessuna paura: sarà solo una tappa di passaggio. Come è normale che sia Ronaldo passerà da quella che è stata casa sua per 9 anni per preparare i bagagli e iniziare il giro dei saluti. Non ci dovrebbero essere feste d’addio, il paventato saluto ai tifosi del Real Madrid difficilmente avrà luogo.



LA PRESENTAZIONE - Poi, tra domenica sera e lunedì mattina, la partenza per Torino. Questo, al momento, l’unico dubbio. Le visite mediche, in programma come di consueto allo J Medical, sono previste in mattinata. Possibile quindi che il portoghese sbarchi a Caselle già domenica sera. Terminati i controlli e le analisi del caso, sarà tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione. La festa all’Allianz Stadium, auspicata da molti tifosi, non ci sarà. La Juventus ha deciso così. Ronaldo sarà accolto dalla sala stampa, sicuramente gremita, dello Stadium. La conferenza è infatti prevista per le 18.30 di lunedì.