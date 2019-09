Cristiano Ronaldo è recuperato. Dopo aver saltato il Brescia per un affaticamento muscolare, il portoghese è tornato in gruppo in vista della sfida contro la Spal. Successivamente la Juve affronterà Bayer Leverkusen e Inter, poi ci sarà la sosta per le nazionali. Questo il report ufficiale del club bianconero: "La Juve inizia a preparare la prossima sfida, che sabato, alle 15:00, la vedrà ospitare la Spal all'Allianz Stadium.



I bianconeri si sono ritrovati questo pomeriggio a Vinovo e, dopo il riscaldamento, si sono dedicati ad esercizi di tattica, per poi concludere l'allenamento con la partitella. E' tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo Cristiano Ronaldo. Assente Alex Sandro, per motivi familiari.



La squadra sarà nuovamente al JTC domani pomeriggio, per l'ultima seduta prima del match e, prima di guidare i suoi uomini in campo, mister Sarri terrà la consueta conferenza stampa di vigilia. L'appuntamento con i giornalisti, fissato per le 14:30 all'Allianz Stadium".