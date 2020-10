Cristiano Ronaldo farà la quarantena a Torino. Niente permanenza Portogallo, l'attaccante della Juventus, ieri risultato positivo al Covid-19 nel ritiro della propria nazionale, è di ritorno in Italia: dalla cittadella sportiva, Ronaldo è stato trasportato all'aeroporto di Tires, da dove si è imbarcato per Caselle su un volo privato, un aereo ambulanza come riferito da A Bola.



QUARANTENA A TORINO - Come da protocollo, CR7 si sottoporrà a regime di isolamento presso la propria abitazione nel capoluogo piemontese, in attesa della negativizzazione e dunque del via libera per tornare a disposizione di Pirlo. Certa l'assenza per i prossimi impegni contro Crotone e Dinamo Kiev (esordio di Champions League), corsa contro il tempo per la partita con l'Hellas Verona e, soprattutto, per il big match con il Barcellona.