Come riporta Il Messaggero, la Juve teme per il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese rinuncerà a circa 10 milioni di euro per venire incontro alle esigenze della società ma in estate potrebbero essere ridiscussi i termini del suo accordo con la società bianconera. Secondo quando scrive il quotidiano romano al momento le strade sono tre: cessione, permanenza senza rinnovo, ovvero fino alla scadenza naturale del 2022 oppure rinnovo per un'altra stagione con possibilità di spalmare l'ingaggio su tre anni invece di due.