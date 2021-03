Ronaldo via a metà stagione, nel gennaio del 2022? E' quello che scrive todofichajes.net, con l'Inter Miami di Beckham in pressing per il fuoriclasse della Juventus, con contatti costanti col suo entourage. Offerta recapitata, Ronaldo ci pensa: secondo il media spagnolo può partire a zero nel gennaio del 2022. Un altro ex Juve lasciò la Serie A e i bianconeri per la MLS a gennaio: Sebastian Giovinco, quando si trasferì al Toronto FC.