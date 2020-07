La carriera di Cristiano Ronaldo procede da sempre su due rette sinuose, che spesso e volentieri si intersecano. Una è la strada dei trofei di squadra, l'altra è quella dei record individuali, talmente ricca di successi che ha reso più facile la prima. Come riporta il Corriere dello Sport, il fenomeno della Juventus è vicino ad un primato: segnando stasera contro il Sassuolo, CR7 diventerà il primo giocatore della storia ad aver timbrato il cartellino almeno 50 in tre dei principali campionati europei, Liga, Premier League e Serie A. Inoltre, parlando di tema Juve, l’ex Real Madrid e Manchester United ha messo nel mirino il record di Borel, che nel 1933-34 stabilì il primato di reti di un giocatore bianconero in A con 31. Il portoghese è a 28, con 6 giornate anche da disputare.