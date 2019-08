Futuro tutto da scrivere per Paulo Dybala: la trattativa con il Tottenham, infatti, sembra saltata e la chiusura del mercato in Premier League si avvicina (ore 18). Intanto, dalla Spagna, rimbalzano voci clamorose: secondo quanto riporta AS, infatti, Cristiano Ronaldo gradirebbe - in caso di partenza della Joya - l'arrivo di James Rodriguez.