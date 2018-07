E' andato in scena l'incontro per decidere e firmare i nuovi contratti di sponsorizzazione: la Lega ha ufficializzato gli accordi con Tim e Trenitalia-Frecciarossa, ma ha rotto con la Juve. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbe stato uno strappo tra la Lega e il club bianconero per la questione "tappetini", cioè quegli spazi commerciali tra bordocampo e altre zone ( compaiono sugli schermi durante la trasmissione tv in maniera virtualizzata), che fino ad ora sono stati venduti collettivamente dalla Lega.



La Juve, infatti, ha votato contro l'assegnazione collettiva, facendo mettere verbale che non conferirà la delega a trattare, ritenendo i diritti individuali. La Lega, dall'altra parte, è convinta di poter ritenere l’intero contenuto della sponsorizzazione come collettivo. Alla ricerca di un'intesa, con l'ipotesi di compensazione economica, per evitare l'apertura di un contenzioso riguardo alla titolarità dei diritti. Questo il rischio maggiore.