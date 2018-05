Già della Juventus, dopo i due anni di prestito all'Atalanta, nei quali i bianconeri hanno potuto ammirare la sua crescita, Leonardo Spinazzola rischia un'operazione per la rottura del menisco. Come riporta Sky Sport, infatti, l'ultima diagnosi riporta di una rottura della rotula del menisco, con l'operazione che rischia di diventare qualcosa di concreto. Domani arriverà la conferma dal Prof. Mariani a Villa Stuart, con la visita decisiva in mattinata. Se Spinazzola sarà costretto all'operazione, finirà sotto i ferri tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina.