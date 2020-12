Sono bastati pochi mesi aper conquistare la Serie A. Classe 2001, Maran l'ha lanciato nel centrocampo del Genoa e lui ha sfruttato subito l'occasione: otto presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia, un futuro da protagonista che potrebbe però non essere in maglia rossoblù. Sul giocatore infatti ci sono tutte le big del campionato,- I bianconeri sono in pole per questo talento che ha il contratto in scadenza a giugno prossimo col Genoa. Il club non vuole perderlo a zero, e per questo sta lavorando alla cessione già a gennaio., le ultime tre operazioni chiuse in estate con i prestiti di Perin, Pellegrini e Pjaca in rossoblù hanno consolidato l'asse Genova-Torino che va avanti da anni. Nessun torto quindi, Paratici è pronto a sedersi a trattare direttamente con Preziosi senza aspettare di prenderlo a zero.- L'idea della Juve è quella di bloccarlo per circa 9 milioni cash ai quali aggiungere una contropartita - più Frabotta di Portanova - e lasciarlo in prestito in rossoblù dove può trovare continuità e crescere senza pressioni per una o due stagioni, oltre a quella in corso. La Juve ha deciso così di investire più del previsto sul giocatore, per mantenere i buoni rapporti col Genoa e fare fuori Roma e Inter in un colpo solo.: lo svedese era stato messo sotto contratto a gennaio per anticipare tutti, ed era rimasto in gialloblù per continuare la sua stagione da protagonista. Poi, in estate si è trasferito alla Juve. I bianconeri hanno fatto importanti passi avanti per il giocatore portandosi davanti a tutti, Paratici pensa al presente e programma il futuro: che scatto per Rovella.