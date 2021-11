che possono essere indicati come emblemi dele hanno richiamato l'attenzione sia della Consob che della Procura di Torino.particolarmente significativo,a. Un dossier di mercato dove a essere trasferiti sono stati esclusivamente i valori finanziari e senza che il suo principale protagonista, il centrocampista genovese classe 2001, si sia mai mosso. Ma(Elia Petrelli e Manolo Portanova). Che fanno, o giù di lì.sia rispetto all'effettivo valore dei calciatori stessi, sia riguardo all'utilità (praticamente nulla) che i club “acquirenti” ne hanno tratto in termini di prestazioni. E mai come in questo caso si dimostranella misura in cui vi sia un club pronto a pagare la cifra richiesta. Un discorso che sarebbe valido se si trattasse di transazione condotta secondo lo schema “cessione di diritti alle prestazioni sportive in cambio di denaro”, ma che perde d'essere difendibile davanti allo schema “cessione di prestazioni sportive in cambio di cessione di prestazioni sportive, condotte entrambe su valori gemelli”.e acquisirlo in termini effettivi a partire dal 1° luglio.che il centrocampista classe 2001, assistito dall'agente Giuseppe Riso,giusto pochi giorni. Esso è basato su un'architettura apparentemente complessa di scambio dei valori finanziari. Come riferisce il comunicato ufficiale emesso dal club bianconero in data 29 gennaio, la valutazione data a Rovella è di 18 milioni di euro, ma quel valore si può incrementare di ulteriori 20 milioni “al maturare di determinate condizioni”, ciò che potenzialmente porterebbe a 38 milioni di euro il costo del calciatore. Cuie i primi 5 milioni di euro di questo attivo vengono già riportati nella relazione finanziaria al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, nella voce relativa ai fatti accaduti dopo la chiusura del periodo di esercizio. La parte restante è legata ai premi a rendimento e arriverà. Quanto a Portanova e Petrelli, i valori indicati nel comunicato della società bianconera sono i seguenti:di euro; dal canto suo, valore incrementabile di ulteriori 5,3 milioni di euro,. Valori impegnativi, per calciatori che alle società “acquirenti” sono stati fin qui di nessuna utilità.Nel loro caso i dati sono imbarazzanti.è approdato al Genoa nel gennaio 2021, e da allora ha messo insieme soltanto 4 spezzoni di partita in Serie A (3 nello scorso campionato, 1 nel campionato in corso) per complessivi 95 minuti. Che per un valore di 10 milioni di euro significa un costo di oltre 105 mila euro a minuto giocato., il Genoa non lo ha nemmeno preso in considerazione. Arrivato a Genova a gennaio 2021, è stato immediatamente girato in Serie B alla Reggina dove ha giocato soltanto uno spezzone da 12 minuti. È successo nell'ultima gara di campionato, persa 4-0 in casa dalla squadra amaranto contro il Frosinone. Tornato a Genova la scorsa estate è stato nuovamente prestato in B all'Ascoli. Dove in questa stagione, fra infortuni e panchine, non ha mai messo piede in campo. Tenuto conto del suo valore finanziario di 8 milioni, ciascuno dei 12 minuti giocati con la Reggina è costato oltre 666 mila euro.. Quanto ai discorsi sulla libertà di dare valutazioni ai calciatori da parte delle società, ciascuno faccia le proprie considerazioni.@pippoevai