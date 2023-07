Lasfoglia la margherita:Puntare sul centrocampista di ritorno dal prestito alo sacrificarlo sull’altare del mercato per portarsi in casa un nuovo top player comeLa scelta della rinnovata gestione tecnica bianconera spiegherà molto delle strategie future del club. Se da un lato, tenendo Rovella e accostandolo ae agli altri prodotti, la Juve si assicurerebbenel lungo periodo, dall’altro l’occasione del mercato è ghiotta e permetterebbe ai bianconeri di ripresentarsi da protagonisti già nella prossima Serie A.e i bianconeri hanno messo nel mirino il serbo da altrettanto. A un anno dalla scadenza del suo contratto, Sergej deve capire cosa fare da grande. Le offerte gli sono piombate soprattutto dall’mentre in Europa, ad ora, è la Juve ad avere chiesto informazioni.. I bianconeri non vogliono spingersi oltre i 30, da abbassare ulteriormente attraverso contropartite tecniche che possono piacere a. Il primo è Luca, in biancoceleste già nella passata stagione e disposto a tornare, e Nicolò. Il centrocampista lombardo è uno dei più richiesti in questo mercato. Illo rivuole. In breve tempo è diventato il prolungamento diin campo, il centro nevralgico della squadra che ha sorpreso nell’ultima stagione.. Con questa maglia ha giocato solo una manciata di minuti prima del prestito al Monza.Ora il ritorno in bianconero e la chance da conquistarsi: Allegri lo valuterà nellae deciderà, in comunione con Giuntoli, se toglierlo dal mercato o se lasciarlo partire. Intanto i tifosi la scelta paiono averla già fatta.di dargli fiducia e non ingolfare il centrocampo con un nuovo arrivo. Juve al bivio: progetto giovani o all-in fin da subito? È tempo di decisioni alla Continassa.