Potrebbe avvenire con dodici mesi d'anticipo l'arrivo nella Torino bianconera di Nicolò Rovella.



Il giovane regista del Genoa, acquistato dalla Juventus lo scorso gennaio, è rimasto come stabilito tra i due club in prestito ai rossoblù fino al termine di questo campionato. L'accordo prevede però che il giocatore trascorra in Liguria anche tutto il prossimo torneo, mettendosi definitivamente a disposizione della Vecchia Signora solamente all'alba della stagione 2022-'23.



Tuttavia lo scarso spazio che il Grifone ha concesso al ragazzo nell'ultimo semestre potrebbe aver fatto cambiare idea alla dirigenza piemontese. Secondo quanto scrive questa mattina l'edizione genovese di Repubblica, la Juve desidera che Rovella possa giocare con continuità per proseguire nel suo percorso di crescita. Una necessità che, qualora i rossoblù non riuscissero a garantire, costringerebbe i bianconeri a mandare il giocatore altrove.



Nel caso in cui questa eventualità dovesse concretizzarsi, però, il Genoa reclamerebbe un indennizzo per ammortizzare la partenza prematura di Rovella.