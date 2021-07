Sembrano aumentare le possibilità che Nicolò Rovella continui a vestire la casacca del Genoa almeno per un'altra stagione.



Acquistato dalla Juventus lo scorso gennaio ma lasciato in prestito per un anno e mezzo al club che lo ha cresciuto e fatto debuttare nel grande calcio, il futuro del giovane regista lombardo appare sospeso tra la permanenza al Grifone, nel rispetto di quell'accordo tra le parti risalente allo scorso inverno, e l'approdo anticipato a Vinovo.



L'ipotesi che il giocatore possa essere messo a disposizione di Max Allegri oppure essere utilizzato come pedina di scambio dai bianconeri per arrivare in maniera più agevole ad altri obiettivi di mercato non è infatti del tutto remota.



Tuttavia, secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, negli ultimi giorni le percentuali di permanenza in Liguria di Rovella sembrano in netta risalita.