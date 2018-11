Un incontro di mercato che dallacertificano come "meeting di cortesia" che soltanto di cortesia in realtà non è stato. Sì perchè il canale privilegiato sul mercato aperto dae rinforzato dal super-colpoha spianato la strada nei rapporti fra il club bianconero e l'agente portogheseDurante l'incontro, ve l'abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il club bianconero ha manifestato il proprio interesse per il giovane centrocampista portoghese. Classe '97 è seguito dalla Juventus fin dai tempi del Porto e ora sta facendo bene nelclub sotto stretto controllo di Jorge Mendes.date le difficoltà a centrocampo dei bianconeri, ma potrebbe non essere l'unico.- Sì perchè secondo quanto riportato da Tuttosport oltre a Nevesnon per la sessione invernale in cui la Juventus è virtualmente già a posto, bensì per quella estiva dove il dsè pronto a una piccola rivoluzione. E grazie a Mendes potrebbero arrivare a Torino a costi contenutissimi altri due gioielli:. Il primo è in scadenza di contratto con il Manchester United (uno fra Perin e Szczesny dovrà inevitabilmente partire), mentre il secondo potrebbe non essere riscattato dal Bayern Monaco, tornare al Real Madrid e studiare l'immediato addio a prezzi di saldo. La Juve studia e valuta, per tre colpi da sogno.