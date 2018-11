Il calciomercato non è solo nuovi acquisti, ma anche proteggere gli investimenti già effettuati e blindare i propri gioielli. Lo sanno la Juventus e Paratici, che nelle ultime ore ha fatto importanti passi avanti per il rinnovo di Daniele Rugani.



ACCORDO - C'è l'accordo per il prolungamento del contratto, è questa la notizia lanciata dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che spiega i dettagli dell'intesa tra i bianconeri e il difensore 24enne: estensione di due anni (scadenza che passa dal 2021 al 2023) e aumento che porta il contratto a 2,6 milioni di euro netti a stagione (600mila in più rispetto allo stipendio attuale), che con i bonus possono arrivare a 3,5. L'accordo sarà formalizzato nelle prossime ore.



DUE NODI - Per un rinnovo che si fa, ce ne sono altri due ancora da sistemare per evitare che la scadenza ravvicinata, 2020, possa creare problemi per gennaio o per la prossima estate: più semplice arrivare a quello di Medhi Benatia, più complicato quello di Alex Sandro che parte da una richiesta da 6 milioni di euro a stagione contro i 2,8 attuali, pretesa eccessiva secondo i bianconeri.