Allegri ha grande fiducia in Szczesny (su Donnarumma, ovviamente, tutto dipende dall’eventuale uscita del polacco) e avrà la conferma per un altro anno del leader Chiellini. De Ligt è il perno, Bonucci può far parte del nuovo corso – sgabello o non sgabello - e anche Demiral è molto considerato.



Sulle fasce grande fiducia per Cuadrado e Alex Sandro, con Danilo che è considerato molto più di un’alternativa. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non sono destinati a rientrare dai prestiti Rugani e De Sciglio.