Rinnoviamo? Perché no. Senza fine sembra la storia di Daniele Rugani e la Juve. Pur essendo stato uno dei più criticati negli anni per quell'ingaggio fuori dalla portata per chiunque, 3 milioni netti più bonus, sicuramente fuori dai parametri di uno che alla fine è sempre stato una riserva più o meno affidabile. Contratto in scadenza, ma a determinate condizioni la Juve pensa di prolungarglielo. Dimezzando l'ingaggio e prolungando di una o due stagioni. Lavori in corso.