Un colpo per la Juve, un'idea da far diventare realtà. Il futuro di Daniele Rugani è di nuovo bianconero perché tornerà dal prestito al Cagliari, ma nonostante le recenti dichiarazioni del suo agente, non dovrebbe rimanere a lungo. Dovrebbe svolgere la preparazione con Allegri per poi partire. Destinazione? Come spiega La Gazzetta dello Sport, il giocatore piace alla Fiorentina e potrebbe diventare la chiave per Nikola Milenkovic, che a un anno dalla scadenza è un obiettivo di mercato di Juve e Milan.