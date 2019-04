Senza Giorgio Chiellini toccherà a Daniele Rugani giocare quella che fin qui potrebbe essere la partita più importante della sua carriera. Così il difensore bianconero presenta la sfida con l'Ajax in conferenza stampa.



VICE CHIELLINI - "Sappiamo tutti il valore di Giorgio e quanto è importante per la squadra. Domani chi lo sostituirà, ovvero io, ci metterà del suo meglio per non farlo rimpiangere. Sto vivendo bene il momento, lo sogno da quando ero piccolo, sono partite e momenti bellissimi"



DE LIGT - "Lo conosco, ci ho giocato contro in Nazionale. E' forte, lo ha dimostrato. Perché no, giocare con difensori bravi è sempre bello. Così come lui, l'Ajax ha tanti giovani bravi, è normale che ci sia tanto mercato attorno a loro"



AJAX - "La vivo bene questa attesa, con entusiasmo e cercando di godermi ogni istante. Sappiamo che l'Ajax è forte, giovane, con gamba, qualità, tecnica. Ci vorrà attenzione, solidità, sappiamo che si gioca tra andata e ritorno". PASSAGGIO DI CONSEGNE - "Penso sia partita importante, così come per la squadra lo è anche per me. Spero sia un punto di partenza, il mio lavoro è questo. Sono qua con molto entusiasmo e molta voglia, anche di dimostrare di potermi meritare queste partite"



RINNOVO - "Gesto importante della società, perché voluto da entrambe le parti. Era quello che speravo, anche la scorsa estate nonostante i rumors poi le cose non sono andate in porto. E' un bel segnale che mi riempie di orgoglio, sono felice"



RONALDO - "L'ho visto come sempre, è rientrato bene, sta bene. Per noi è importantissimo, lo sappiamo tutti. Siamo contenti sia con noi domani sera"



LA SCELTA - "Io sono contento della scelta che ho fatto, che va avanti da qualche anno. Sono in una squadra di campioni, dove so che ogni piccolo spazio è difficile da ritagliarsi ma vale più che da altre parti. Sono felice di questa scelta e di questo percorso, continuerò finché ci sarà la volontà da entrambe le parti come dimostrato con il rinnovo"