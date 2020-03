Secondo quanto riportato da Goal.com Daniele Rugani era risultato negativo al test del tampone per il Coronavirus prima di scendere in campo per la sfida contro l'Inter. La preoccupazione e quindi la necessità di fare un nuovo tampone è sorta soltanto successivamente quando il giocatore ha accusato qualche linea di febbre dopo la giornata di martedì in cui si è allenato regolarmente senza presentare altri sintomi. Rugani è tutt'ora in buone condizioni di salute, ma in isolamento.