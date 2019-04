Daniele Rugani sostituirà Chiellini nella sfida contro l'Ajax: lo ha annunciato Allegri a Sky. Lo stesso difensore ha parlato a Sky Sport in vista della gara di champions League: “Sostituire Chiellini? Sicuramente una bella opportunità. Sappiamo il valore di Chiellini, chi lo sostituirà - ovvero io - farà il meglio per non farlo rimpiangere. Non vediamo l'ora di giocarla. Sono pronto, ho giocato tanto. Lavoro per queste partite e per questi obiettivi, sono solo felice di poter giocare e mi sento pronto: dobbiamo fare una partita da Juve, non sarà facile. Ajax? Abbiamo visto tutti quanto fatto con il Real, sono stati impressionanti. Velocità, aggressività a tutto campo, le ripartenze... sono squadre che possono metterti in difficoltà se non stai attento. Ci vuole una gara da Juve, faremo tesoro della lezione da Madrid".