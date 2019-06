La Juventus e Maurizio Sarri sono sempre più vicini, la corsa del tecnico verso la panchina bianconera è arrivata ormai all'ultima curva. Davanti resta solo il rettilineo finale, con la firma che dovrebbe arrivare già nei primi giorni della prossima settimana. I contatti con la società, però, sono già iniziati da diverso tempo e il mercato bianconero è stato pianificato proprio sulla base delle richieste del tecnico ex Napoli, che ha dato indicazioni precise su quelli che saranno gli uomini chiave del suo progetto. E, ovviamente, non poteva mancare tra gli intoccabili Daniele Rugani, pupillo di Sarri dai tempi di Empoli.



RINNOVO - Ad ulteriore testimonianza di come il tecnico creda nel classe '94, la Juventus ha deciso di prolungare il contratto di Rugani fino al 2024, quindi per altri cinque anni (il massimo possibile previsto dalla normativa). L'ufficialità è prevista già per i prossimi giorni, con il giocatore che percepirà un ingaggio vicino ai 3 milioni netti a stagione. Attestato di stima importante da parte della Juventus, ma con la regia non trascurabile di Maurizio Sarri, pronto finalmente a riabbracciare il suo pupillo...