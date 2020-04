Intervista a Tuttosport di Rui Alves, presidente del Nacional, che dal 1995 al 1997 ha accolto Cristiano Ronaldo: "Quando arrivò nel nostro settore giovanile aveva 10 anni, in cambio di palloni e maglie. Due anni dopo sono stato io a firmare il suo passaggio allo Sporting Lisbona. Come è nata l'idea di aprirgli lo stadio? Ci ha chiamato e noi siamo stati ben felici di dargli questa possibilità. Abbiamo rispettato le regole e i protocolli sanitari di Madeira legati al Covid-19, a partire dal rispetto delle distanze di sicurezza. E' un modello per noi e per il mondo, è un super professionista e ha qualità umane notevoli. Il calciatore più forte della storia è nato sulla nostra piccola isola. Quando si allena? Non credo tutti i giorni. A volte viene al mattino, altre il pomeriggio. Dipende dai suoi programmi di allenamento. Come si allena? Fa un po' di scatti, prova i suoi skills, i suoi tocchi di palla. poi calcia in porta, con il portiere della nostra under 19".