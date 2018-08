Come scrive Italia Oggi, i prezzi per Juve-Lazio all'Allianz Stadium sono aumentati addirittura del 30%. Secondo quanto riportato dal giornale che si occupa di economica, CR7 ha portato con sé un grande indotto: e non solo dal merchandising. L'esordio in casa del portoghese arriverà il 25 agosto, e le curve iniziano a far vacillare le tasche dei tifosi: dai 40 dello scorso anno si è passati ai 55 di questa stagione. 180 euro la tribuna Est, aumento esattamente del 30%. Insomma, da lì non si scappa. E da Torino non scappa Cristiano, pronto a riempire di significato ogni centesimo speso.