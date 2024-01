Juve-Salernitana, le pagelle di CM: Chiesa e Cambiaso scatenati, Gatti follia che non fa male

Nicola Balice, inviato a Torino

Juventus-Salernitana 6-1



Juventus



Perin 6: non è nemmeno iniziata la partita che già subisce senza colpe il gol della Salernitana.

Gatti 5: regala il gol dello 0-1 a Ikwuemesi, poi reagisce e alla fine l'errore non si fa sentire.

Rugani 7: spiazzato da Gatti in occasione dell'1-0, per il resto archivia la pratica senza patemi e trova il gol del 3-1

Danilo 6,5: in questo momento ha bisogno di ritrovare ritmo e fiducia più che di riposarsi, sua la spizzata che libera Cambiaso per il 2-1.

Cambiaso 7,5: un assist, un gol, una prova da migliore in campo. Il mondo parla di Dragusin, la Juve pur di arrivare a lui aveva sacrificato proprio il difensore del momento (38' st Kostic sv).

Miretti 7: Allegri lo toglie, almeno a parole, dal mercato. E lui ringrazia con un gol pesante (31' st Nonge Boende sv).

Locatelli 6: domenica sarà squalificato, intanto fa il suo in Coppa Italia.

Rabiot 6,5: gioca sempre, si gestisce e allo stesso tempo trascina.

Iling-Junior 5,5: finalmente titolare proprio quando il mercato torna a infiammarsi attorno a lui, ma delude (20' st Weah 7: spezzone per trovare la miglior condizione, si regala un gol pazzesco)

Chiesa 7,5: è ovunque, uomo in più di una Juve che però prima o poi avrà bisogno anche dei suoi gol (20' st Yildiz 7,5: è il suo momento, gol da cineteca. Sembra di assistere alla nascita di una stella vera).

Milik 6: non sfrutta al massimo l'occasione (31' st Vlahovic sv).



All. Allegri 7: la Juve domina reagendo a una partenza da incubo, missione compiuta.



Salernitana



Fiorillo 6: para il parabile.

Daniliuc 5: prova a limitare i danni senza riuscirci.

Lovato 5,5: in ritardo, anche di condizione.

Bronn 5: arrivano un po' da tutte le parti, l'autogol è la fotografia di una serata d'assedio.

Sambia 4,5: Cambiaso non gli fa capire niente.

Maggiore 5: sotto ritmo, non riesce a proteggere la difesa come vorrebbe (1' st Bradaric 5: una delle mosse per rimettere ordine, non riuscite).

Legowski 5,5: lotta su ogni pallone, mette pressione a Gatti e lo induce all'errore che porta all'illusorio vantaggio (31' st Borrelli sv).

Tchaouna 5,5: in prima battuta su Iling, potrebbe fare di più (11' st Sfait 6: uno spezzone per farsi vedere).

Botheim 5: non aiuta Ikwuemesi come dovrebbe (11' st Simy 6: entra quando la partita non c'è più).

Stewart 5: fuori fase (1' st Gyomber 5: con esperienza avrebbe dovuto aiutare la squadra a evitare l'imbarcata)

Ikwuemesi 6,5: si fa trovare al posto giusto dopo un solo minuto, fa reparto da solo ma da solo non può fare di più



All. Inzaghi 5: pensa al campionato più che al passaggio del turno, dovrà riuscire a trasformare questa serata in una lezione preziosa già domenica.