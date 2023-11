Il gol di Fabio Miretti all'ultima giornata di campionato fa tirare un sospiro di sollievo alla Juventus. In mezzo al campo il classe 2003 può diventare un punto fermo di Allegri, ma. Tra i giocatori che sta sondando la Juve c'è Lazar Samardzic, tornato al centro dell'Udinese dopo il trasferimento saltato in estate con l'Inter.- Il giocatore ha dato apertura massima per trasferirsi già a gennaio a Torino. Il giocatore vuole fare il salto in una big, alla Juve ritroverebbe due grandi amici come Vlahovic e Yildiz, appena promosso in pianta stabile in prima squadra.. Tra i due c'è una forte amicizia che li lega da tempo, i contatti con il giocatore turco sono continui e i due scherzano anche sulla possibilità di ritrovarsi nella stessa squadra.- La Juve però fa sul serio e non vuole perdere tempo, l'ostacolo più difficile per concretizzare il trasferimento a gennaio è rappresentato dall'Udinese: l'inizio di stagione non è stato facilissimo, qualche settimana fa è stato richiamato Cioffi al posto di Sottil, l'ultima vittoria contro il Milan può ridare fiducia all'ambiente ma la situazione rimane in bilico.. L'idea è quella di tenerlo fino a fine stagione per raggiungere la salvezza, poi ci si siederà a tavolino e verranno valutate eventuali offerte. Lazar scalda i motori e aspetta una big, la Juve è in prima fila: Vlahovic e Yildiz sponsor d'eccezione.