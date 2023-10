L'intesa col giocatore c'è, economica e progettuale. Quella con l'Udinese non ancora. Per capire se affondare o meno il colpo sul fronte Lazar Samardzic, ora la Juve ha bisogno di attendere l'apertura del club friulano al prestito con opzione di riscatto già per gennaio: un cambio di marcia in positivo del gruppo di Andrea Sottil sarebbe il miglior assist possibile per la Juve.