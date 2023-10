Non c'è più, come noto, Rafaela Pimenta tra le persone che curano gli interessi di Lazar Samardzic. Seguito ora dal papà e da alcuni avvocati di fiducia. Che alla Juve hanno già manifestato l'intenzione di sposare volentieri il progetto bianconero, a gennaio o a giugno. Il resto dipenderà dall'Udinese: se aprisse al prestito con opzione di riscatto, potrebbe trasferirsi subito. Come sperano alla Continassa.