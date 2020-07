Domani sera la Juventus si giocherà la vittoria dello scudetto contro la Sampdoria, tra le proprie mura di casa alle 21.45. Il club bianconero, attraverso il suo sito ufficiale, ha suggerito l’undici ideale composto di nomi storici che hanno vestito entrambe le maglie nel corso della loro carriera: “Un undici ideale di giocatori che hanno militato in bianconero e in blucerchiato non potrebbe che avere un allenatore: Marcello Lippi. Difensore e capitano della Sampdoria, mister della Juventus che ha vinto tutto. Chissà come schiererebbe la formazione che vi presentiamo e che unisce epoche diverse, compreso l'oggi.



Audero; Zenoni, Morini, Vierchowod, Galia; Benetti, Vieri, Ekdal, Lombardo; Vialli, Quagliarella.