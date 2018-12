Calciomercato.com vi racconta LIVE la moviola di Juventus-Sampdoria, lunch match della 19esima giornata di campionato. Arbitra Valeri di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Vivenzi, con Marinelli quarto uomo. Al VAR Maresca e Del Giovane.



PRIMO TEMPO

2' - Tutto regolare sul gol di Ronaldo: il portoghese stoppa di petto su lancio di Dybala, si accentra e punisce Audero con il destro.

30' - Rigore concesso alla Sampdoria con il Var. Sugli sviluppi di un corner Emre Can salta a braccio largo in contrasto con Ekdal.

35' - Brutto intrervento di Matuidi su Praet, giusto il giallo

36' - Giallo anche per Ferrari che prova la rovesciata in area e colpisce Alex Sandro. Stavolta l'ammonizione è quantomeno generosa.