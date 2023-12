Il Manchester United sta pensando a Donyell Malen del Borussia Dortmund e secondo quanto riferito dalla Bild, il club tedesco, per lasciar partire il proprio giocatore, vuole 30 milioni di euro o Jadon Sancho, ex obiettivo Juve. L'esterno inglese ha un passato nel Borussia Dortmund e sarebbe quindi un ritorno in patria dopo anni infelici in Premier League.