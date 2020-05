Attraverso l'Ansa, la capitana della Juventus Women e della Nazionale Italiana Sara Gama ha esposto il seguente pensiero, al fine di sollecitare gli organi competenti in merito alle modalità di ripresa della Serie A Femminile: "Ci aspettiamo pari tutele sanitarie dei nostri colleghi uomini, che venga redatto un protocollo ad hoc perché quello dei dilettanti per noi non va bene per riprendere. E poi attendiamo le risorse per tornare ad allenarci e vivere da professioniste quali siamo".