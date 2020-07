Maurizio Sarri ha parlato a JTv dopo il ko contro il Milan: "Sono stati cinque minuti di follia. Abbiamo fatto molto bene per 62', in doppio vantaggio senza concedere nulla agli avversari, in assoluta padronanza della partita. E' venuto fuori questo rigore e da quell'episodio noi siamo spariti dalla partita per 15'. Abbiamo preso 3 gol in 4', spiega tutto. Un blackout totale che non ci deve pesare addosso giocando ogni tre giorni, bisogna pensare agli aspetti positivi. Io per 60' ho visto una delle più belle Juventus della stagione, stava giocando un calcio piacevole e tanto stare lì a pensare alle motivazioni di un blackout ne possono venir fuori 2000 ma è inutile pensarci. Dobbiamo avere la forza di spazzare via quel quarto d'ora e ripartire dal positivo, visto che non c'è tempo per le analisi.



La sensazione è questa, la confusione. Però poi non ci sarebbe una grande motivazione per questo. La squadra aveva grande padronanza, era un gol piuttosto casuale. Quindi si poteva ripartire 2-1 e portare la partita in fondo senza problemi. Ogni tanto succede, più spesso in questo periodo, inutile fasciarsi la testa e pensarci troppo.



La cosa positiva? A tratti un palleggio di livello mondiale. Scambi nello stretto, veloci, di prima. Mi piace e vorrei sempre vederlo nelle mie squadre e stasera l'abbiamo fatto con grande qualità e continuità".