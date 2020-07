Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri ha dichiarato a Sky dopo il pareggio per 3-3 sul campo del Sassuolo: "E' chiaro che un allenatore pretende sempre continuità dalla propria squadra. In questo momento facciamo fatica a brillare, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ma è un problema comune a quasi tutte le squadre, fatta eccezione per l'Atalanta. Se risolviamo questo problema, penso che la strada è quella giusta. Dobbiamo essere più equilibrati e meno passivi".



"Chiellini stava bene negli ultimi giorni, oggi ha avuto un indurimento al polpaccio e ha stretto i denti per finire il primo tempo. Forse era ancora presto per ributtarlo dentro, ma ci faceva comodo un giocatore di personalità come lui vista l'indisponibilità di Bonucci. Non so se questi ultimi due pareggi ci daranno lo scudetto, sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano. Dobbiamo fare altri 9 punti per centrare l'obiettivo".