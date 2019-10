La Juventus supera 2-1 il Genoa con un rigore di Ronaldo all'ultimo, Maurizio Sarri commenta la vittoria a Sky Sport: "Abbiamo fatto un primo tempo un po' sotto ritmo, anche nella fase di impostazione e uscita da dietro eravamo incerti. Contro una squadra sapevamo avere un palleggio di ottimo livello, era chiaro che c'erano delle difficoltà. Nella ripresa abbiamo giocato con un'intensità molto più alta e tirato tantissimo, il risultato è venuto fuori alla fine ma è stata la conseguenza delle tante gol fatte. Siamo in un momento in cui ne concretizziamo poche e concediamo pareggi in modo banale poco dopo aver segnato. Juve diversa senza Pjanic? Era anche il loro atteggiamento con il trequartista addosso a Bentancur, era difficile usarlo, potevamo prendere campo con i difensori. L'abbiamo fatto a tratti piuttosto bene, a tratti troppo lentamente. Senza Higuain tutto più complicato? Sì perché per le caratteristiche è l'unico attaccante che può darci un punto di riferimento. A volte nonostante la supremazia territoriale rischiamo di riempire poco l'area senza Gonzalo. Con Douglas Costa che fine fa il trequartista? Noi per caratteristiche di Dybala, Ronaldo, siamo forse più adatti a giocare con l'uno-due che con i tre davanti, che è un modulo che penalizza sia Dybala che Cristiano. Vediamo un attimo in base ai momenti di forma dei singoli davanti, perché poi è quello che determinerà il modulo. Douglas ha esperienze da trequartista, soprattutto allo Shakhtar, però è rientrato da due giorni e non c'è stato modo di trovarlo. Squadra troppo sicura di vincere per gli otto scudetti? Può darsi, però se si va avanti significa che c'è personalità. Può darsi si sia perso un pizzico di cattiveria e questo ci sta costando qualcosa in fase offensiva e difensiva, perché anche stasera gli avversari sono entrati in area tre volte e prendere gol è un po' troppo, vuol dire che a livello mentale un pizzico di determinazione manca in fase difensiva. Però ci dobbiamo lavorare e penso che abbiamo margini di miglioramento nei singoli e come squadra".