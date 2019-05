La festa, fino a tarda notte. Tardissima. Ma ora la vittoria dell'Europa League rappresenta già il passato: per Hazard, pronto ad andare al Real; per Maurizio Sarri, per il Chelsea. C'è da programmare il futuro e capire se c'è la voglia di andare avanti ancora insieme, da una parte e dall'altra. Lo ha detto ieri sera l'ex Napoli: "​Ora devo parlare con il club. Con il boss, con Marina Granovskaia o con altri, ma devo parlare. Penso che anche il club voglia confrontarsi con me. Credo che in un paio di giorni sarà tutto più chiaro". Un giorno è già passato. Ne manca un altro. Con la Juventus che aspetta. Fali Ramadani, agente che cura gli interessi di Maurizio Sarri, era oggi a Milano, in attesa di volare a Londra per incontrare i piani alti del club londinese. C'è da lavorare con il Chelsea per liberare il tecnico, già d'accordo economicamente con la Juve per un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione. Non è facile, però, trattare con Marina (ne sa qualcosa Antonio Conte): non è da escludere, infatti, che per lasciar partire il tecnico, che ha ancora due anni di contratto, i Blues chiedano un indennizzo economico. Le 48 ore rivelate da Sarri scadono domani, un altro giorno per provare a liberarsi e sposare il progetto Juve, con buona pace dei tifosi del Napoli. Avvisati dopo la finale, vinta: "​La professione ti porta a fare altri tipi di percorsi, ma questo non può cambiare i rapporti con i napoletani". Un avviso, chiaro. Con la Juve che aspetta