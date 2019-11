Tre derby vinti in Valdarno. Che per un indigeno come Maurizio Sarri saranno stati un sussulto d'orgoglio e un 'godimento' esagerato. MS, parlando del primo derby (di Torino, eh) vinto, ha ricordato anche i campi di periferia e quelle serie minori che hanno forgiato l'allenatore che è e che è stato: "Primo derby vinto? Ho già vinto tre volte Sangiovannese-Montevarchi che per me essendo valdarnese è un derby serio", il racconto divertito in conferenza stampa. Non si è fatta attendere la risposta della Sangio, che Maurizio proprio non l'ha dimenticato: "Mister Maurizio Sarri, nella conferenza post Torino Juve, ricorda i tre derby vinti in Valdarno. Grazie Maurizio, un caro saluto da tutto il popolo Sangiovannese", le parole apparse sul loro profilo Instagram.