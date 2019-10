Dopo l’1-1 contro il Lecce, l’allenatore della Juve Maurizio Sarri ha così parlato a Sky Sport: “Pjanic? Non so come stia. Higuain è in infermeria, gli stanno mettendo dei punti poi vedremo se fare un controllo o meno in ospedale, ma era cosciente, risponde in maniera lucida. Penso che torni con noi Gonzalo”.



PARTITA SPORCA - "Nel finale ci siamo fatti trasportare da una partita sporca che non era la nostra. Possiamo discutere sulla mancanza di cattiveria sotto porta, anche la gestione del vantaggio non mi è piaciuta. Troppo passivi quando dovevamo chiudere la partita".



RONALDO - "Cristiano si sentiva stanco anche mentalmente, portarlo in panchina non gli consentiva di recuperare energie mentali e nervose. Era giusto dargli un turno di riposo per duemila motivi, anche lui si sentiva di dover riposare, bisogna andare oltre, abbiamo avuto 10 palle gol e le dobbiamo concretizzare".



ERRORI - "Abbiamo avuto leggerezza nel non concretizzare e dopo il gol del vantaggio, pensavamo fosse finita. Un pizzico di leggerezza c'è stato, superficialità no".



DE LIGT - "L'ennesimo tocco di mano? Quello di oggi mi sembra che la dose di casualità sia superiore a tutto il resto. Movimento naturale, la palla è stata anche deviata a due metri da lui, non era neanche larghissimo il braccio. Con le nuove regole è difficile".



SENZA PJANIC - "Il sostituto? Bentancur ha tutte le caratteristiche per fare anche questo ruolo. Non ha l'esperienza di Pjanic, né in generale né nel ruolo, ma ci può giocare".



GOL PRESI - "Ne prendiamo pochi su azione, soprattutto su palla inattiva. Su azione non è che concediamo tantissimo. C'è da migliorare".



INTER - "Controsorpasso? Ci sono talmente tanti punti in palio che è inutile e dannoso guardare ora la classifica".