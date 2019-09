Nel centrocampo della Juventus che ha sconfitto di misura il Verona sono arrivate due grandi novità rispetto a quanto visto fin qui in questo inizio di stagione. Rodrigoha preso il posto dell'acciaccato Miralem, ma soprattutto è arrivato l'esordio di Aaronnel reparto bianconero, per altro bagnato dal primo gol con la maglia bianconera, dopo essere arrivato a parametro zero dall'Arsenal in estate. Il gallese ha convinto a pieno e, dopo un'ottima ora di gioco, ha lasciato spazio a Sami. Anche Pjanic ha giocato quasi un tempo nella ripresa, mentre in panchina sono rimasti, ancora una volta,e Adrien