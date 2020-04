A lezione con il Prof. Paratici. Gli studenti, però, sono proprio i dipendenti della Juventus. Sì, perché alla fine, in tutto questo tempo, ne avanza parecchio pure per imparare. E alla Juve c'è l'eccellenza, che si tramanda da anni e stagioni. E' nato dunque 'Juventus Stadium, ore 15 tutti in Formazione': è un incontro quotidiano che si rivolge agli staff tecnici di tutte le formazioni bianconere. A insegnare, come racconta Tuttosport, non solo Fabio Paratici: ma anche Maurizio Sarri.