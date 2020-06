Nel corso della conferenza stampa post Lecce Maurizio Sarri, tecnico della Juve, parla anche di Miralem Pjanic e Ronaldo: "Ha fatto una partita di buon livello, secondo me dopo la sosta si è approcciato nella maniera giusta, sta crescendo di rendimento di partita in partita. Sono soddisfatto di cosa ho visto. Cristiano in questa fase può giocare con buona continuità, dal punti di vista fisico deve andare al top, sta crescendo di partita in partita, gli fa comodo giocare parecchio poi nel lungo periodo bisognerà trovare qualche spezzone di partita in cui tirare il fiato. Cristiano in questo si sa molto ascoltare e quindi quando sarà il momento di riposare se ne renderà conto lui per primo in questo momento credo stia reggendo piuttosto bene".