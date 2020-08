Per Maurizio Sarri non è un momento felicissimo. Dopo la clamorosa eliminazione in Champions contro il Lione, il tecnico toscano è stato esonerato dalla Juventus. A Napoli non può che esserci qualche sorriso in seguito a questa decisione, visto l'amore professato da Sarri per i colori azzurri, "l'odio" sportivo verso quelli bianconeri e poi la scelta proprio di sedersi sulla panchina della Juve.



Così ecco che Napoli ha già deciso di scatenarsi con tutta la sua ironia. Lo scultore di statuine per il presepe, Marco Ferrigno, ha realizzato una statuina di Sarri con la tuta della Juventus e un valigione davanti a sé (che sta a raffigurare l'addio ai bianconeri dopo una sola stagione).