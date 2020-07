. Così, allenatore della Juve, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in rimonta per 2-1 contro l'Udinese: "Negli ultimi tempi è così per tutti, per noi particolarmente. Abbiamo perso ordine, volevamo vincere a tutti i costi, siamo stati disordinati e la partita è andata su un binario pericoloso.. Le squadre giocano in condizioni diverse dalla normalità, siamo tutti più stanchi, le squadre faticano ad essere aggressive. L’ordine ora è la cosa più importante. Gotti si salvava lo stesso, a noi dispiace molto aver perso questa partita. È difficile tenere fisicamente per 90 minuti,. Il momento è particolare, conta più essere ordinati che tutto il resto. Dobbiamo imparare queste lezioni ed essere ordinati in campo".- "Alla Champions non penso, guardo alle prossime partite, alla Sampdoria. Fare punti ora è difficilissimo e il campionato lo sta dicendo per tutte le squadre. Stiamo sul pezzo per il campionato. La stanchezza mentale è più di quella fisica ora, non ce l’abbiamo fatta a tenere l’ordine nella ripresa. Volevamo vincere a tutti i costi, dopo il pareggio ci siamo scomposti, dovevamo continuare a giocare con ordine".- "Ha un problemino all’adduttore, niente di particolare, non mi sembrano le sue partite queste giocate ultimamente".- "Ci è mancato per tutta la stagione, se ne è parlato poco, ma nel lungo periodo un difensore di questa portata e di questa grande personalità sarebbe stato più che utile. La stagione a livello di infortuni è andata così".- "38 gol subiti? Anche 12 rigori contro però. Non è un numero che di solito subiscono le grandi squadre, ma è cresciuto per tutti il numero dei rigori".- "Abbiamo Higuain fuori, lui in condizione fa bene soprattutto con squadre chiude. Ora è fuori per infortunio, dobbiamo fare bene con quelli che abbiamo, non possiamo appellarci agli infortuni".