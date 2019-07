La Juve ha deciso di puntare su Douglas Costa. Nonostante il brasiliano abbia trascorso ai box quasi tutta la scorsa stagione, Sarri ne ha capito il valore tecnico e vorrebbe puntare su di lui. Sorte opposta tocca a Mario Mandzukic. Il croato, sempre al vertice nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, avrebbe poco spazio nella nuova Juve immaginata da Sarri. Come riporta il Corriere di Torino, Mandzukic resta in uscita: il giocatore ha rifiutato la Cina ed i sondaggi pervenuti dalla Premier League e dalla Bundesliga non si sono trasformati in offerte concrete.