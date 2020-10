Sarri ha fretta, la Juve anche. I bianconeri vorrebbero chiudere la questione entro oggi, con l'ex tecnico che cerca la via migliore per chiudere ufficialmente la sua avventura in bianconero. La rescissione del contratto, però, dipende da alcuni fattori e le parti devono ancora trovarsi d'accordo. Non manca molto alla separazione definitiva della Juve da Sarri e c’è un accordo di massima sui soldi: come riporta Tuttosport, i bianconeri riconosceranno tutte le mensilità di questa stagione al tecnico in cambio della rinuncia alla penale da un paio di milioni legata al mancato rinnovo per la stagione 2021-22. Resiste la distanza, invece, sui tempi dei pagamenti: i bianconeri vorrebbero versare le mensilità restanti non subito, bensì nel 2021-22.