Tre dubbi per Maurizio Sarri in vista della prima partita di campionato contro il Parma. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i ballottaggi sono tra ​ Bonucci e De Ligtin difesa, Emre Can e Khedira che si giocano una maglia a centrocampo, mentre in attacco toccherà ad uno tra Higuain e Dybala.