Le idee frullano veloci, anche perché di tempo n'è rimasto poco. Chi giocherà in attacco a Parma? A parte Cristiano Ronaldo, tutti sono pronti a farsi avanti: non che il portoghese sia fuori dalla cerchia, anzi. Lui è l'unico sicuro di giocare dal primo minuto. E allora: se la certezza è CR7, la variabile impazzita può essere Dybala falso nueve, con Douglas abbastanza convinto di poter giocare un ruolo chiave in quella partita e in tutte le successive. Resta il dubbio solo per il centravanti: Paulo davanti a Higuain, Mandzukic troppo distante per forma fisica e situazione mercato. Lo racconta Il Corriere dello Sport.