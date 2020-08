Al termine della sconfitta contro la Roma, nella partita in cui la Juve ha festeggiato lo scudetto, Maurizio Sarri è intervenuto a Sky: "Lione? Mi ha sorpreso il fatto che fisicamente stanno abbastanza bene. Non sembravano una squadra che non giocava da un lungo periodo, anche se hanno fatto 3-4 amichevoli. Siamo in un periodo particolare, in questi giorni dobbiamo essere bravi a ricaricare le energie mentali. Un po' di paura ci può far bene. Dobbiamo avere grande considerazione dell'avversario, partire dallo 0-1 è difficile".



SUL RECUPERO - "Occorre recuperare i giocatori e le sensazioni di una partita che ci dà tanti stimoli. Non so che risultato faremo, ma entreremo in campo con un atteggiamento completamente diverso dalle ultime 2-3 partite, non ho dubbi. Quando la squadra stacca la spina, un po' di paura la fa anche a me, non è automatico poi riattaccare tutto. Dovremo monitorare chi sono i giocatori più affidabili".



SULLA CHAMPIONS - "E' qualcosa di assolutamente inedito".



SU DYBALA - "Chi giocherà con lui e Ronaldo? Non ve lo dirò mai, in realtà non lo so neanche in questo momento. Paulo sta piuttosto bene, domattina proviamo a portarlo in campo e vedremo le reazioni".



SULLA STAGIONE - "Ho scoperto la pazienza, ne ero totalmente sprovvisto. Il giudizio dall'esterno non mi condiziona più di tanto, l'importante è quel che pensi dentro. In questo momento storico la Champions purtroppo è più facile che vada all'estero più che in Italia".