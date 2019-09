Secondo gol consecutivo per Miralem Pjanic nella Juventus. Così Maurizio Sarri ha commentato a Sky Sport e in conferenza stampa la prova del centrocampista bosniaco contro la Spal: "A fine partita gli ho detto che gli mancano ancora una venticinquina di tocchi per la promessa che abbiamo fatto (arrivare a 150 tocchi, ndr). Sta crescendo molto per numero di palloni che sta toccando e anche verticalizzando. I gol? Quelli li ha per natura. Il piede nelle punizioni e nelle conclusioni è dovuto alla mamma, non all'allenatore. Ha questa qualità fenomenale e rientra nelle sue caratteristiche personali. Probabilmente merito anche del babbo eh, non so chi abbia il piede migliore tra la mamma e il babbo. Il fatto che stia toccando tanti palloni, mi sembra sia andato oltre i 120 nella partita, vuol dire che comincia a farsi vedere come vogliamo giocare noi".